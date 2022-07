Nagelsmann punge la Juve e la Serie A

«Ho parlato con De Ligt dopo l'allenamento e mi ha detto che è stato il più duro degli ultimi quattro anni», ha spiegato il tecnico del Bayern, prima di affondare il colpo… «In realtà per noi è stato un allenamento normalissimo. I nostri preparatori non lo considerano così duro... Ho sentito che in Italia è difficile tenersi in forma. So che con De Ligt dovremo lavorare sicuramente duro».