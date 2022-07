«La nuova proprietà del Lugano? Un grande regalo»

Nonostante gli ottimi risultati ottenuti, la società non lo ha premiato con il rinnovo di contratto, in scadenza il prossimo giugno.

«In un altro caso, in un club con maggior appeal magari, il mancato rinnovo avrebbe potuto condizionare; a Lugano non credo invece sarà un grandissimo problema. Più che un accordo, credo infatti che Mattia cercasse il sostegno da parte dei dirigenti. E questo mi pare ci sia stato. Insomma non sarà un contratto che ancora manca a portare malumore in squadra. E questo perché Croci-Torti, che è quasi di famiglia in società, sa muoversi molto bene: riesce sempre a ottenere il massimo da tutti grazie anche all'entusiasmo che sa portare. In più, e questo è innegabile, nei mesi ha acquisito grande esperienza anche a livello tattico. Niente firma? In futuro faranno tutti, anche lui, le opportune valutazioni. È comunque l'uomo giusto al posto giusto».