Pari tra ACB e Monza

Alla prima uscita dell'anno e con le gambe “pesanti”, i brianzoli hanno onorato l’impegno mettendo in scena, con i granata locali, uno spettacolo che ha “intrattenuto” i tanti spettatori e curiosi accorsi al Comunale. Il gran caldo ha costretto a lungo le due squadre a giocare sotto ritmo, è vero; qualche buona trama, da parte dei ticinesi come degli italiani, si è comunque notata. Non ha prodotto reti (c’è stato un palo di Ribeiro) ma ha permesso di intravedere la qualità in qualche singolo e nel gioco.