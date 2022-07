Felipe Melo rapinato a Rio de Janeiro

RIO DE JANEIRO - Brutta disavventura per Felipe Melo e per la sua famiglia, finiti nel mirino di alcuni malviventi a Rio de Janeiro. Il centrocampista brasiliano della Fluminense, ex - tra le altre - di Juve, Inter e Fiorentina, stava rientrando a casa dopo la vittoria dei suoi contro il Corinthians (4-0 al Maracanã), quando la sua vettura è stata intercettata e bloccata come le diligenze nel "Far West".