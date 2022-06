Ibrahimovic-Milan, c’è aria di rinnovo

Nel 2022-23 sul suo conto corrente arriveranno invece sicuramente “solo” 3-500’000 euro. Il salario di un giocatore di Super League di fascia media o medio-alta, per intenderci. La differenza potrebbe tuttavia essere fatta dai premi legati alle prestazioni. Nello specifico, in questi casi, si tiene conto del numero di partite giocate, del numero di gol fatti e del numero di assist serviti per quanto riguarda i “traguardi” personali. Ci sono poi i risultati di squadra. In quest'altro caso sono riconosciuti generosi versamenti in caso di vittoria di una coppa internazionale o nazionale e ovviamente di un nuovo successo in campionato. È infine pagato un premio anche nel caso di un piazzamento importante in Serie A.