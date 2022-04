Atalanta out dall'Europa League

BERGAMO - 1-1 in Germania, 0-2 a Bergamo. In campo alle 18.45 l'Atalanta di Remo Freuler (il nazionale elvetico è rimasto in campo fino all'88') si è vista costretta a salutare l'Europa League, eliminata dal Lipsia allo stadio dei quarti di finale.

Dopo il pari staccato sette giorni fa alla Red Bull Arena, i ragazzi di Gasperini - in un momento di forma non certo esaltante - sono caduti in casa, non riuscendo a raggiungere il penultimo atto della competizione.

La sfida è stata decisa dalla doppietta del francese ex PSG Christopher Nkunku, in rete al 18' e all'87' su rigore.

keystone-sda.ch (PAOLO MAGNI)