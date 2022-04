Croci-Torti fa mea culpa: «Se è mancata la cattiveria, mi assumo io tutta la colpa»

LUGANO - Mattia Croci-Torti, al termine della partita persa contro il Sion, ha spiegato quali sono i motivi che hanno portato la sua squadra a fornire una prestazione al di sotto delle aspettative.

Una partita, persa per 3-1, che avrebbe potuto portare i bianconeri al terzo posto in solitaria. Ma così non è stato... «Oggi è colpa mia, non sono riuscito a far passare il mio messaggio - le parole del Mister momò - Non eravamo sul pezzo, non avevamo abbastanza fame. Dovevamo essere più aggressivi, dovevamo mangiarli, invece sono stati loro a mangiare noi. Abbiamo fatto un buon secondo tempo, ma l’approccio nel primo non è stato quello giusto. Non ne faccio un dramma, ma ci sono delle piccole cose da migliorare. Se è mancata la cattiveria, mi assumo io tutto la colpa. Sono arrabbiato, oggi abbiamo sbagliato e l’avversario ne ha approfittato. Dobbiamo analizzare gli errori fatti e lavorare, sperando di non cascarci ancora».

Queste, invece, le parole di Custodio: «Questa settimana abbiamo lavorato tanto per fare un bella partita, purtroppo non ci siamo riusciti, cercheremo di riscattarci lunedì prossimo a Losanna. Chiaramente dall’altra parte del campo c’è sempre un’altra squadra che fa il possibile per contrastarci. Abbiamo fatto di tutto per vincere, nessuno non ha avuto l’atteggiamento giusto, eravamo pronti per portare a casa i tre punti. Questa settimana cercheremo di lavorare su cosa non ha funzionato».

Il Lugano ha mancato l'assalto al terzo posto in solitaria. Ancora Custodio... «È un caso che proprio mentre stiamo per fare il grande salto ci fermiamo. Chiaro volevamo superare l’YB, ma non ci siamo riusciti».