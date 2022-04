Lo Young Boys si è fatto stoppare dal Losanna

BERNA - Uno Young Boys approssimativo si è fatto stoppare sul 2-2 dal Losanna ultimo della classe.

Costretti a vincere per provare a rintuzzare gli attacchi del Lugano, contro i vodesi i bernesi hanno costruito ma non concretizzato, spinto ma non affondato i colpi. E in più si sono - ancora una volta - dimostrati imperfetti in difesa. È così che, subito sotto, puniti da Amdouni al 5', sono stati costretti ad attendere gli ultimi minuti prima di operare il sorpasso. Il pari lo ha realizzato (su rigore) Siebatcheu al 52’, la rete del 2-1 l’ha invece siglata Niasse all’80’. Quando il più sembrava fatto, ecco però che i biancoblù hanno avuto un sussulto e, con Ouattara al 94', hanno trovato il pareggio.

Il mezzo passo falso ha permesso allo Young Boys di staccare - momentaneamente - solo di un punto il Lugano al terzo posto della classifica di Super League.

keystone-sda.ch (ALESSANDRO DELLA VALLE)