Tripletta di Benzema, il Real Madrid vince sul campo dei campioni in carica

LONDRA - Due partite di Champions, sei reti realizzate: in casa Real Madrid è sempre più Benzema-mania. L'attaccante francese realizza gol a grappoli (dieci nelle ultime cinque sfide!) e la sua squadra continua a volare. Dopo la tripletta rifilata al PSG nell'ultima gara di Champions, quella che ha segnato il capolinea di Messi e compagni, questa sera il 34enne ha confezionato un'altra tripletta (21', 24' e 46') nientemeno che sul campo dei campioni in carica del Chelsea, dove la squadra di Ancelotti si è imposta per 1-3 nell'andata dei quarti. Per i padroni di casa è andato a segno Kai Havertz al 40' per il momentaneo 1-2.

E pensare che, nella storia, il Real non aveva mai battuto i londinesi. Una vittoria che mette i Blancos in una situazione comodissima in vista del ritorno. Tornando all'eroe di serata, con il tris odierno Benzema è salito a quota 36 gol in altrettante gare stagionali.

Nell'altro duello della serata il Villarreal si è confermato avversario tosto. Dopo aver fatto fuori la Juve agli ottavi, gli uomini di Unai Emery hanno piazzato uno scherzetto mica da ridere anche al Bayern Monaco, battendolo 1-0 nel primo round giocato in Spagna. Decisivo il sigillo di Danjuma all'8'.

