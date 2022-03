COPENAGHEN - Una bellissima notizia. Christian Eriksen torna a vestire la maglia della Nazionale danese.

A nove mesi dall'arresto cardiaco accusato agli Europei, il calciatore del Brentford è stato convocato dal CT Kasper Hjulmand, in vista delle amichevoli contro Olanda e Serbia che si disputeranno rispettivamente il 26 e il 29 marzo.

Ricordiamo che negli scorsi mesi il giocatore, che in Premier League vanta tre presenze per un totale di 218' giocati, era passato anche da Chiasso dove aveva lavorato per ritrovare la forma fisica. L'obiettivo fissato dal 30enne è quello di partecipare al prossimo Mondiale in Qatar.

keystone-sda.ch (John Walton)