Bianconeri a caccia di punti al Tourbillon

LUGANO - Trasferta a Sion per il Lugano, reduce dal rovescio interno con il Basilea. Nella serata di domani Sabbatini e compagni proveranno a portare a casa la posta piena dal Tourbillon, per tentare di insidiare Basilea e Young Boys. Nonostante i cinque punti di svantaggio su renani e bernesi, i ticinesi vogliono provare a entrare fra le prime tre. Per il match del Tourbillon Mister Croci-Torti non potrà contare sugli squalificati Daprelà e Hajrizi.

Queste le parole del tecnico bianconero. «Tante volte siamo andati a Sion a giocare partite complicate, in momenti difficili. Ma spesso al Tourbillon siamo riusciti a fare delle belle partite. Mi attendo comunque un incontro, sotto l'aspetto dell'atmosfera e del clima, molto complicato. Non vogliamo chiudere la partita con dei rimpianti, come successo domenica con il Basilea. Recentemente ho detto che non ero contento di come la squadra aveva giocato negli ultimi 25 metri: in settimana, quindi, ci siamo focalizzati su questo aspetto».

Rispetto all'anno scorso - dove spesso accadeva - il Lugano nel campionato in corso solo tre volte ha chiuso il match sul pari. C'è una spiegazione? «Ci ho pensato anch'io a questo, ma non sono riuscito a trovare una risposta. Forse a volte rischio troppo. Quest'anno comunque va diversamente, ma diciamo che non è solo un aspetto negativo. Meglio vincere che pareggiare...».

La conferenza integrale la potete rivedere nel video allegato.

Ti-press (Samuel Golay)