Lo Zurigo pareggia in extremis a Sion

SION - Reduce da ben nove vittorie filate, la capolista Zurigo ha rischiato di cadere al Tourbillon, dove ha acciuffato il pari in pieno recupero. 1-1 il risultato finale, con gli uomini di Tramezzani in vantaggio fino al 96'.

Dopo un primo tempo chiusosi a reti inviolate, i vallesani sono passati in vantaggio al 62' con un bel tiro di Wesley. Rimasto in 10 dal 67' per l'espulsione di Cipriano, il Sion ha stretto i denti e accarezzato la posta piena, ma al 97' è infine capitolato. Per i tigurini - sempre in vetta con 50 punti in 22 match - ha trovato la via del gol il solito Marchesano, a segno su rigore.

Il Sion è ottavo a quota 26.

keystone-sda.ch (CYRIL ZINGARO)