Pari tra Napoli e Inter, Milan all'assalto

NAPOLI - Il Napoli non è riuscito a sfruttare la spinta del suo stadio per battere e sorpassare l'Inter. Nella 25esima giornata di Serie A, al Diego Armando Maradona, i partenopei non sono infatti stati in grado di andare oltre l'1-1 contro i nerazzurri, fermandosi al vantaggio di Insigne (su rigore al 7').

Fumosi e imprecisi nel primo tempo, i ragazzi di mister Inzaghi hanno trovato il pari a inizio ripresa (Dzeko al 47'), respingendo così l'attacco degli ambiziosi avversari, tenuti dietro in classifica.

Dietro (in classifica) potrebbe però non rimanere il Milan, che proprio grazie al pareggio tra le due rivali, potrebbe diventare la nuova capolista qualora riuscisse - domani - a battere la Sampdoria.

keystone-sda.ch (Alessandro Garofalo)