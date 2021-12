Il Basilea raggiunge il GC al 93'

BASILEA - Finale al cardiopalma a Basilea dove i renani sono riusciti a salvare un punto nella sfida interna contro il Grasshopper.

Nonostante l'uomo in meno (era stato da poco espulso Esposito), i renani hanno trovato il definitivo 2-2 con Kasami al 93'. La rete di Pusic realizzata all'86' si è dunque rivelata soltanto illusoria per le Cavallette, che non sono riuscite a confezionare l'exploit. In precedenza erano andati a segno Stocker per i padroni di casa (45') e Kawabe per gli zurighesi (54').

Grazie al punto raccolto questa sera il Basilea trascorrerà il Natale in seconda posizione, con una lunghezza di margine sull'YB e tre sul Lugano.

Nell'altra sfida delle 16.30 il Sion di Paolo Tramezzani ha battuto 2-0 il Losanna, in virtù dell'autorete di Brown e del gol di Cavaré.

keystone-sda.ch (PETER SCHNEIDER)