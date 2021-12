«Ringraziamo per il prezioso lavoro svolto»

Nella giornata odierna - giovedì 16 dicembre - il Lugano ha emesso un comunicato riguardante la conclusione del contratto con la 1908 Group SA.

Di seguito la notizia:

"Nell'ambito della riorganizzazione della F.C. Lugano SA nei settori "Commerciale" e "Stadio & Operazioni", il consiglio di amministrazione della società ha deciso di rescindere in via cautelativa il contratto di servizio ristorazione per lo stadio di Cornaredo con la 1908 Group SA, con effetto dal 30 giugno 2022. La direzione della F.C. Lugano SA affronterà intensamente la questione del successore nelle prossime settimane e spera di poter presentare una soluzione adeguata entro la fine del mese di febbraio 2022.

Martin Blaser, membro del CdA & CEO della F.C. Lugano SA: «Desideriamo ringraziare la direzione e tutti i collaboratori della 1908 Group SA coinvolti negli ultimi 6 anni (dapprima all’interno del club ed in seguito nella società partecipata) per il prezioso lavoro svolto per l'FC Lugano in questi anni e guardare con fiducia agli ultimi 6 mesi di collaborazione».

Indipendentemente da queste decisioni, gli azionisti della 1908 Group SA (tra cui la F.C. Lugano SA) stanno tenendo colloqui sulla futura composizione dell'azionariato. La F.C. Lugano SA spera e presume che tutte queste questioni saranno definitivamente risolte entro la fine di gennaio 2022".