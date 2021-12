Gioia Lugano con Bottani e Facchinetti: Sion al tappeto

LUGANO - Prova di forza e di grande carattere da parte del Lugano, tornato subito ad assaporare il gusto della vittoria in Super League. Caduti in settimana al Wankdorf, dove l'YB aveva interrotto l'ottima striscia bianconera di quattro successi filati, quest'oggi gli uomini di Croci-Torti si sono sbarazzati del Sion, piegato 2-0 a Cornaredo.

In campo senza l'acciaccato Celar e con Baumann tra i pali, i ticinesi si sono resi pericolosissimi una prima volta al 16', quando Maric ha spedito la sfera sopra la traversa da posizione favorevole dopo una respinta imperfetta di Fickentscher, chiamato in causa da un colpo di testa di Custodio.

A seguire un'occasione per parte, con una buona iniziativa di Facchinetti che ha cercato Bottani in area e un intervento importante di Ziegler, che in scivolata ha deviato in angolo un tentativo biancorosso di Berdayes. Capace sin lì di farsi comunque preferire, il Lugano ha sferrato un letale "uno-due" sul finire di primo tempo, mettendo di fatto ko i rivali.

Al 40' ha sbloccato il punteggio Mattia Bottani, che dopo aver controllato un filtrante delizioso di Lovric ha fulminato il portiere vallesano con un sinistro sotto la traversa. Galvanizzati dal punto del vantaggio i bianconeri hanno continuato a premere, e così al 44' è arrivato anche il pesantissimo 2-0, che porta la firma di Facchinetti. Perfettamente imbeccato da un traversone di Bottani, l'esterno non ha fallito l'appuntamento con il gol, infilando la sfera alle spalle di Fickentscher con una bella incornata.

Costretto a reagire il Sion è partito forte nella ripresa, ma Baumann ci ha messo una pezza respingendo con i piedi un tiro pericoloso di Wesley da distanza ravvicinata.

Brillante e capace di concedere poco o nulla ai rivali, il Lugano si è difeso con ordine cercando anche di colpire in contropiede, sfruttando le energie e la vivacità del neo-entrato Amoura. Proprio l'algerino, al 75', è andato vicinissimo al terzo gol, colpendo un palo dopo aver messo a soqquadro la retroguardia ospite.

Poco male per i bianconeri, che hanno poi gestito il doppio vantaggio fino al triplice fischio mettendo in bacheca altri tre punti meritatissimi. Il bottino totale è ora di 29, sinonimo di terzo posto alle spalle di Basilea (30) e Zurigo (capolista con 34). Per i ticinesi, tra campionato e Coppa, si tratta anche della quinta vittoria consecutiva a Cornaredo.

Nell'altra sfida del pomeriggio netto successo del GC, che in trasferta ha travolto 4-0 il San Gallo. I biancoverdi, in dieci dal 18' per l'espulsione di Stillhart, sono stati trafitti tre volte da Sene (32', 43', 58') e da Kawabe (83'). Cavallette quinte a quota 21 punti.

LUGANO - SION 2-0 (2-0)

Reti: 40' Bottani 1-0; 44' Facchinetti 2-0.

Ti-press (Samuel Golay)