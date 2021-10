ROMA - Dopo otto successi in altrettante gare, è arrivata la prima non vittoria per il Napoli di Luciano Spalletti.

Nel big match dell'Olimpico giallorossi e partenopei non hanno segnato dividendosi la posta in palio. Nonostante non siano cadute reti, il match è risultato essere molto spigoloso, ricco di emozioni ed anche nervoso. In questo senso il sempre focoso José Mourinho è stato espulso per proteste all'82'.

In classifica il Napoli ha raggiunto in testa il Milan a quota 25 punti, mentre la Roma è quarta con 16.

keystone-sda.ch (ALESSANDRO DI MEO)