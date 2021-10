Il Milan ride ancora (ma che paura)

MILANO - Il Milan ha allungato la sua striscia vincente e, nel sabato della nona giornata di Serie A, è tornato almeno momentaneamente in vetta alla classifica. Prima di festeggiare l’ennesimo successo i rossoneri hanno in ogni caso sudato le proverbiali sette camicie: nonostante una doppia inferiorità numerica, un Bologna combattivo si è infatti arreso solo negli ultimi minuti (2-4). Chiuso il primo tempo in superiorità numerica (rosso a Soumaoro) e doppio vantaggio (reti di Leao al 16’ e Calabria al 35’), i rossoneri sono incredibilmente riusciti a complicarsi la vita in entrata di ripresa. In 7’, approfittando di un’autorete di Ibrahimovic e di un gol di Barrow, gli emiliani sono infatti riusciti a salire fino al pareggio. Una nuova espulsione (Soriano al 58’) ha tuttavia reso ancora più precario l’equilibrio in campo; equilibrio definitivamente spezzatosi all’84’ quando Bennacer ha piazzato il gol del 2-3. Di Ibrahimovic, al 90’, il punto che ha chiuso i conti.

Nei match del pomeriggio si sono invece registrati i successi di Empoli e Sassuolo, che si sono così allontanati dalla coda della graduatoria. I toscani sono andati a far la voce grossa in casa della Salernitana, battuta 4-2 dopo aver segnato tre reti nei primi 13’ di gara. Gli emiliani hanno invece piegato 3-1 il Venezia.

keystone-sda.ch (ELISABETTA BARACCHI)