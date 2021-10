PARIGI - Continua la lotta tra Wanda Nara, Mauro Icardi ed Eugenia Suarez, l'attrice finita al centro delle polemiche dopo l'"intromissione" nel matrimonio tra il calciatore del PSG e la showgirl. Ma come sono andate le cose? Questa volta, dopo giorni di silenzi, la donna ha voluto esporre la sua versione dei fatti pubblicando una lettera sui social.

«Non ho iniziato, incoraggiato o causato io questa situazione - sono state le sue parole - Ho sempre creduto che fossero separati. Non sono stata io ad insistere e propiziare questa situazione. Una volta uscita la notizia, mi hanno lasciato sola, aspettando che i lupi mi mangiassero».

L'attrice non ci sta a passare per la "sfasciafamiglie" di turno: «Il costo di sostenere l'immagine di una famiglia felice lo sto pagando solo io, non l'uomo che è stato irrazionale o ha fatto un errore. Così tutti sono a posto. Facile scaricare le responsabilità. In passato mi sono relazionata con uomini ai quali ho sempre creduto: mi dicevano che erano separati o che si stavano separando, che non c’erano conflitti».

Imago, archivio