Diramate le convocazioni di Yakin

MURI - Xhaka e Seferovic non saranno della partita - anzi delle partite - ma non per questo Murat Yakin disegnerà una Svizzera coperta o decisa a speculare sui limiti dei rivali. Non può d’altronde permetterselo perché, per continuare a coltivare la speranza di andare al Mondiale, nella doppia sfida con Irlanda del Nord e Lituania la Nazionale deve vincere prima che convincere.

Per questo motivo, per 180’ fondamentali nella corsa verso Qatar 2022, il selezionatore ha fatto convocazioni “coraggiose”. Ha richiamato gli adesso in forma Gavranovic, Embolo e Shaqiri e ha allertato Cedric Itten.

Das Aufgebot von Murat Yakin

La convocation de Murat Yakin

La convocazione di Murat Yakin



🇨🇭🆚NIR

🗓️9.10 | 20:45 | Stade de Genève

🎫https://t.co/LvDlnGCgvt (Caisses du stade fermés

/ Keine Abendkasse)

🇱🇹🆚🇨🇭

🗓️12.10 | 20:45 | Vilnius#natimiteuch #lanatiavecvous #lanaticonvoi pic.twitter.com/exNIJI6Dci — 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) October 1, 2021

keystone-sda.ch (JEAN-CHRISTOPHE BOTT)