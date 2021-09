L'YB ne rifila quattro allo Zurigo: il primo posto è in pericolo

BERNA - Lo Young Boys ha dato una sonora lezione fra le mura amiche alla capolista Zurigo, in occasione della sua quinta partita di Super League. I bernesi si sono resi protagonisti di un netto 4-0 grazie alle reti di Fassnacht ed Elia, così come alla doppietta di Aebischer.

Qualche ora prima Lucerna e Grasshoppers avevano invece chiuso sull'1-1 (rete di Sidler da una parte e di Herc dall'altra).

La squadra della Capitale è momentaneamente salita in terza posizione in classifica (8 punti), tre lunghezze in meno del Basilea (11) e cinque in meno dello Zurigo (13), con quest'ultimo che ha però disputato una gara in più.

keystone-sda.ch (PETER KLAUNZER)