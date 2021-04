In 100 a Cornaredo: premiati sponsor e abbonati

LUGANO - In virtù delle decisioni prese dal Consiglio federale, Cornaredo - così come gli altri stadi svizzeri - potrà accogliere 100 spettatori. La società bianconera ha esposto quelle che sono le linee guida.

Ecco i dettagli:

"FC Lugano è lieta di comunicare che, alla luce delle decisioni del Consiglio Federale di mercoledì 14 aprile, potrà di nuovo accogliere alcuni suoi tifosi a Cornaredo a partire dalla gara casalinga contro il San Gallo di mercoledì 21 aprile.

Visto il numero massimo di spettatori concesso pari a 100, il club riserverà la maggior parte di questi posti ai propri tifosi i quali, per garantire la massima equità, saranno scelti tramite un sorteggio fatto tra i detentori di una tessera stagionale valida per ogni settore dello stadio.

Ognuno dei fortunati sorteggiati avrà il diritto di indicare un secondo abbonato che lo accompagnerà alla partita; non sarà possibile portare accompagnatori che non dispongono di un abbonamento stagionale.

I sorteggiati saranno contattati direttamente dal club nei prossimi giorni. Allo stesso tempo il club riserverà una piccola parte di questi biglietti per i suoi sponsor, che saranno contattati singolarmente in questi giorni dai nostri collaboratori per tutte le informazioni del caso.

Ricordiamo infine che, per decisione del Consiglio Federale, tutti i servizi di ristorazione all’interno dello stadio saranno chiusi durante la partita. Sarà inoltre obbligatorio indossare la mascherina e rispettare il posto assegnato. Tutte le informazioni dettagliate sono disponibili su fclugano.com/covid.

Per accedere allo stadio resta obbligatorio, come avveniva in precedenza, registrarsi al sistema Loggati (fclugano.loggati.ch) ed effettuare il check-in con il proprio telefonino all’entrata dello stadio.

Ti-press (Pablo Gianinazzi)