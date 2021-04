Altro che ricovero precauzionale: De Rossi, che spavento

ROMA - “Ricoverato allo Spallanzani per precauzione, dopo aver scoperto di avere il coronavirus”. Così è stato detto di Daniele De Rossi, contagiato e finito all’ospedale. In realtà le condizioni dell’ex nazionale azzurro sono più serie di quanto trapelato. A spiegare la situazione è stato proprio il 37enne romano, che agli amici ha confidato di essersela vista brutta. E di essersi spaventato parecchio.

«Il mio non è uno stadio al limite, ma neppure un covid da curare a casa. Ho la polmonite interstiziale bilaterale. Non a un livello gravissimo ma ce l'ho. Mi hanno detto che se non fossi andato in ospedale...».

Ma come si è convinto, De Rossi, a farsi visitare? «I sintomi che avevo non andavano via. Alzandomi dalla sedia ho avuto un mezzo mancamento, sentivo tutto ovattato. Ho avuto paura e ho chiesto di fare un controllo».

KEYSTONE/EPA (RICCARDO ANTIMIANI)