Kreshnik Hajrizi al Lugano

CHIASSO - In vista del prossimo campionato il Lugano potrà contare sull'attuale difensore del Chiasso Kreshnik Hajrizi.

L'annuncio è stato dato dal diretto interessato con un post su Instagram. «Fiero di annunciarvi che ho firmato per il Lugano. Vorrei ringraziare la mia famiglia, i miei agenti e tutti quelli che hanno creduto in me e nella mia determinazione. Ringrazio il Chiasso per la sua fiducia», sono state le sue parole.

Il 21enne - che in rossoblù ha messo in mostra tutte le sue qualità - è cresciuto nel settore giovanile dello Young Boys.

Tipress