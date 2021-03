Ardaiz scatenato: il Lugano espugna Vaduz

VADUZ - La sconfitta casalinga contro lo Zurigo aveva risucchiato il Lugano nella zona caldissima della classifica. Proprio per questo nella sfida delicata di Vaduz servivano punti per affrontare i prossimi impegni con un filo di tranquillità in più. La missione ai ticinesi è riuscita, capaci d'indirizzare sin dalle primissime battute la partita sui binari desiderati ed imporsi per 3-0. Il grande protagonista della contesa è stato il tanto vituperato Ardaiz (autore della doppietta decisiva), che ha finalmente trovato i suoi primi gol con i ticinesi.

Nell'undici iniziale Mister Jacobacci ha escluso capitan Sabbatini, optando per una formazione votata all'attacco con il tridente offensivo formato da Bottani, Abubakar e Ardaiz.

Proprio quest'ultimo ha regalato ai suoi il vantaggio-lampo dopo appena 3'. Una conclusione sbagliata di Guerrero si è trasformata in un assist per il compagno, che da pochi passi ha infilato Buchel. Dopo tante critiche piovutegli addosso per i tanti gol sbagliati, lo stesso Ardaiz ha trovato anche il raddoppio al 24'. Un bellissimo passaggio in verticale di Custodio ha lanciato Lavanchy, bravo poi a distribuire una palla d'oro all'uruguaiano che di piatto ha fatto 2-0. Nei primi 45' la squadra del Principato si è resa pericolosa soltanto in un paio d'occasioni tra il 35' e il 40', ma sono stati tentativi timidi e privi della necessaria "cattiveria".

Nella seconda metà di gara il Lugano ha controllato senza troppi patemi le avanzate offensive del Vaduz. Al 69' un corner di Ziegler è infine stato trasformato in oro da Maric che, di testa, ha messo in cassaforte i tre punti.

Grazie a questo successo pesantissimo la formazione bianconera si è portata a +10 sull'avversario di giornata e a +8 sul Sion (sconfitto al Tourbillon 2-1 dal Servette). In virtù dei tre punti incamerati la squadra di Jacobacci, salita al quinto posto, può dunque tornare a sbirciare a ciò che succede nella parte alta della classifica. La terza forza del campionato Basilea - prossimo avversario dei sottocenerini - dista soltanto tre punti...

Nell'altra gara del pomeriggio il duello tra San Gallo e Young Boys si è chiuso sul 2-2. Si tratta del quarto pareggio di fila per i bernesi.

VADUZ-LUGANO 0-3 (0-2)

Reti: 3'/24' Ardaiz 0-2; 69' Maric 0-3.

Lugano: Baumann, Kecskes, Maric, Ziegler, Lavanchy, Custodio (77' Covilo), Lovric, Guerrero, Bottani (77' Macek), Ardaiz (68' Gerndt), Abubakar (56' Sabbatini).





