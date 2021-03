Esamone-Sion, il Lugano rischia grosso

SION - Il match di questa sera (ore 18.15) a Sion? Una sfida che per il Lugano sarebbe importantissimo vincere ma che, soprattutto, è fondamentale non perdere.

Nel pieno di una crisi di risultati (e ultimamente di prestazioni) che ha fatto diventare preoccupante la classifica, al Tourbillon i bianconeri non possono permettersi passi falsi. A braccetto con il Vaduz (che li ha battuti la scorsa domenica) i vallesani sono in fondo al gruppo, pericolanti. Il Lugano è appollaiato appena cinque lunghezze più in alto, un vantaggio non gigantesco ma sicuramente prezioso in una corsa verso la salvezza ancora tutta da decifrare. Ed è con l’intenzione di difendere e magari anche aumentare tale margine che i ticinesi - che ritroveranno Maric, Custodio, Bottani e Kecskes - scenderanno in campo.

In casa il Sion ha perso solo 3 delle 11 partite disputate, conquistando 14 dei 22 punti totali del suo campionato. Sa graffiare (1,5 gol di media segnati negli ultimi 10 match) ma concede pure molto al rivale di turno (quasi 2 reti di media incassate nelle sfide del 2021). Ed è proprio sulle incertezze di un avversario pericoloso ma anche pericolante che il Lugano deve cercare di costruire le proprie fortune.

Ti-press (Alessandro Crinari)