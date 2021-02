Un pareggio con retrogusto amaro, ma la strada è quella giusta

LUGANO - Un pareggio a Basilea è sempre qualcosa di affascinante. Ma ne siamo sicuri? Per conferme o smentite bisognerebbe chiedere al Lugano di Maurizio Jacobacci. Il team ticinese ha molto da recriminare per l'epilogo della partita disputata ieri al St.Jakob, non tanto per la prestazione, bensì per l'evolversi della stessa. Se spesso in questa stagione era stato il Lugano a imbastire rimonte e ottenere punti insperati, questa volta è purtroppo andata al contrario.

Due volte in vantaggio con Abubakar e Lungoyi (la seconda volta addirittura all'87'), la truppa sottocenerina è stata raggiunta e beffata all'89' dal gol di Van der Werff – lasciato troppo solo dalla retroguardia ospite –, andato a fissare il punteggio finale sul 2-2 (l'altro gol dei padroni di casa l'ha firmato poco prima Cabral).

Ad ogni modo dal pomeriggio renano il Lugano ha anche motivi per sorridere. A livello di prestazione la squadra bianconera ha infatti disputato un'ottima gara, mettendo alle strette per lunghi tratti il team guidato da Ciriaco Sforza. Bottani e compagni hanno inoltre allungato a tredici la striscia che non li vuole mai sconfitti lontano da Cornaredo, che dura dal lontano 5 luglio (3-0 a Berna contro l'YB). In classifica il Lugano è ora quarto con 24 punti, uno in meno dello Zurigo che ha però giocato una partita in più.

Nel frattempo da annotare che la SFL ha programmato due gare del Lugano che erano saltate a causa del coronavirus: il 10 febbraio a Lucerna (20.30) e una settimana più tardi in casa contro il Servette (18.15).

keystone-sda.ch (GEORGIOS KEFALAS)