Il Basilea fa festa al Tourbillon

SION - Sfida vivace e movimentata al Tourbillon, dove il Basilea di Sforza ha interrotto la striscia positiva del Sion, superato 3-2 e caduto dopo 5 risultati utili consecutivi (3 pareggi e 2 vittorie).

Chiuso il primo tempo sul 2-0 grazie alle reti di Klose (15') e Kasami - grande ex ancora a segno contro i vallesani (25') -, il Basilea non ha tremato nella ripresa.

Colpiti da Karlen al 77' (2-1), i renani hanno prontamente reagito col 3-1 firmato da van Wolfswinkel solo due minuti dopo. I generosi uomini di Grosso hanno tentato fino all’ultimo di ricucire lo strappo, ma la seconda segnatura di serata di Karlen (3-2 al 79’) non è bastata.

In classifica il Basilea si porta al secondo posto in solitaria con 26 punti, a +3 su Lugano e San Gallo che hanno però giocato una partita in meno. Il Sion è ottavo con 16 punti in 16 match.

keystone-sda.ch (LAURENT GILLIERON)