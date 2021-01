Bendtner derubato per colpa di un giornale

DUBAI - Subire un furto per colpa di un giornale? Si può. Basti chiedere a Nicklas Bendtner, imbufalito per quanto accadutogli nelle scorse ore.

Ma come sono andati i fatti? Attualmente l'ex giocatore della Juventus si trova a Dubai senza nessuna possibilità di far rientro in patria: la Danimarca ha infatti bloccato tutti i voli provenienti da quella zona.

Il resto l'ha fatto il giornale "BT" che - raccontando i fatti - ha favorito l'azione dei malintenzionati, liberi di agire senza problemi. Un assist "al bacio" insomma...

Bendtner - che ha raccontato l'accaduto sui social - era volato a Dubai (in zona arancione) il 4 gennaio. In seguito la città degli Emirati Arabi è passata in zona rossa e le cose per il 33enne si sono complicate e non poco.

Oltre al danno la beffa...