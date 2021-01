Illusione e delusione, così non si va lontano

Spectators: No Spectators - Due to the Coronavirus outbreak.

Venue: Stadio Olimpico.

Turf: Natural.

Capacity: 70,634.

Referee: Antonio Giua (ITA).

Home Manager: Simone Inzaghi (ITA).

Away Manager: Roberto De Zerbi (ITA).

Sidelined Players: LAZIO - Silvio Proto (Arm Injury) Luis Alberto (Appendectomy) Danilo Cataldi (Muscular problems) Denis Vavro (Suspended) Joseph Marie Minala (No eligibility) Luiz Felipe (Ankle Surgery).

SASSUOLO - Vlad Chiricheș (Yellow card suspension) Mehdi Bourabia (Hamstring Injury) Domenico Berardi (Muscular problems).