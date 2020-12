L'Inter deve vincere, ma potrebbe non bastare

Le partite valide per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League avranno luogo tra qualche ora.

Per l'occasione l'Inter di Antonio Conte non può permettersi passi falsi. Fanalini di coda del Gruppo B con soli 2 punti, i nerazzurri affronteranno il Borussia Moenchengladbach – capolista a sorpresa di questo girone (8) – e la parola d'ordine è soltanto una: vincere. Solo con due successi, contro i tedeschi e con lo Shakhtar il prossimo 8 dicembre, gli italiani potrebbero sperare in una clamorosa rimonta e staccare il pass per il turno successivo. Il tecnico interista si affiderà al tandem offensivo composto da Lautaro Martinez e Lukaku.

Questa sera scenderà in campo anche l'Atalanta. Dopo aver espugnato l'Anfield Road di Liverpool, i bergamaschi affrontano la cenerentola del Gruppo D, ovvero il Midtyjlland, fermo ancora a zero punti. Un vittoria permetterebbe alla truppa di Gasperini di fare un grande balzo verso la qualificazione agli ottavi di finale.

keystone-sda.ch (SERENA CAMPANINI)