Roma qualificata, a Napoli si ricorda Maradona

NAPOLI - Vincendo 2-0 sul campo del Cluj la Roma ha staccato con due turni d'anticipo la qualificazione alla fase a eliminazione diretta di Europa League. Decisivi ai fini del risultato finale un autogol di Debeljuh e il rigore trasformato da Veretout.

Con la formazione di Fonseca già promossa, a questo punto saranno proprio i rumeni e lo Young Boys a giocarsi l'altro posto disponibile. Il match decisivo - quello che chiuderà la prima fase - si giocherà con ogni probabilità il prossimo 10 dicembre a Berna.

Serata di commemorazione a Napoli, città in cui Maradona ha lasciato un ricordo indelebile. Per omaggiare la star argentina i ragazzi di Gattuso hanno fatto il loro ingresso in campo con la maglia numero 10 e con il nome dell'indimenticabile campione scritto sul retro. I partenopei hanno sconfitto 2-0 il Rijeka (autogol di Anastasio e gol di Lozano) in una serata che resta comunque triste per tutto il popolo napoletano...

keystone-sda.ch (CIRO FUSCO)