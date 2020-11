In Super League è vietato distrarsi

LUGANO - Lugano e Young Boys 12 punti, San Gallo 11, Zurigo 10. Recita così la parte alta della graduatoria di Super League, nella quale alberga anche il team ticinese.

In attesa di poter tornare a vivere le partite dal vivo, le emozioni arrivano da una classifica cortissima e che potrebbe regalarci un inverno e una primavera davvero... caldissimi. Nella speranza che al più presto si possa abbandonare il divano di casa e tornare a gustarsi le partite sui ben più desiderati seggiolini dei nostri stadi. A tifare e a cantare. Perché il calcio è anche e soprattutto questo...

Chi non se la passa per niente bene è il Lucerna di Fabio Celestini che, dopo sei partite, non è ancora riuscito a vincere il benché minimo incontro e divide l'ultima piazza a quota due punti con il Vaduz. La formazione svizzero-centrale ha nettamente la peggior difesa del campionato con oltre due reti subite a partita. Chissà se l'imminente pausa per la nazionale porterà uno scossone sulla panchina biancoblù.

Chi proprio dal cambio di guida tecnica ha tratto i massimi benefici è lo Zurigo: da quando Ludovic Magnin ha lasciato la panchina, i tigurini hanno infilato tre vittorie di fila contro Vaduz, Basilea e Lucerna portandosi a sole due lunghezze dalla vetta.

Gli appassionati sono poi sempre in attesa di scoprire quale sarà il vero ruolo del Basilea: i renani saranno in grado di lottare per il titolo? Potremo ancora denominarla la super potenza del calcio svizzero? Chissà. In questo primo scorcio di stagione la compagine di Ciriaco Sforza ha alternato buone prestazioni ad altre appena sufficienti.

Il campionato ora si prende un paio di settimane di stop: tornerà con Servette-Lugano e Young Boys-Basilea.

keystone-sda.ch (LAURENT GILLIERON)