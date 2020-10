Kevin Monzialo in prestito al Lugano

LUGANO - Nuovo arrivo a Cornaredo. Il club bianconero ha infatti annunciato di aver inserito in rosa il giovane Kevin Monzialo, in arrivo dalla Juventus. Il giocatore francese, attaccante esterno, giunge in riva al Ceresio con la formula del prestito.

Ecco il comunicato emesso dal club sottocenerino:

"L’FC Lugano annuncia di aver trovato l’accordo con la Juventus per il prestito di Kevin Monzialo, classe 2000. Il giovane francese proviene dalla Juventus U23, ma con i torinesi ha militato soprattutto nella Primavera (U19). Di ruolo attaccante esterno, Kevin può ricoprire ruoli anche più difensivi sulle fasce e non è nuovo al calcio svizzero, la scorsa stagione è infatti stato in prestito al Grasshopper, squadra con la quale è sceso in campo in 7 occasioni. Monzialo giunge a Lugano in prestito fino al 30 giugno 2021 e a livello internazionale vanta 2 presenze nella nazionale francese U18 e nella UEFA Youth League".