LUGANO - Maurizio Jacobacci è un allenatore soddisfatto per aver centrato la vittoria nella prima gara del nuovo campionato con una prestazione buona. «Sono orgoglioso di questo gruppo. Fisicamente avevamo di fronte una squadra molto buona, ma noi abbiamo dato loro del filo da torcere. Ma rimaniamo con i piedi per terra. L’espulsione, invece, mi è sembrata un po' severa. Per 60 minuti abbiamo dominato, poi pero è stata vera battaglia e siamo stati fortunati con il loro palo. Sono contento della prestazione. Quello di Gerndt è stato un gran gol, d'altronde lo sappiamo che ha un grande tiro. Sul secondo, invece, va dato grande merito alla bella giocata di Sabbatini. Bravo anche Bottani a indovinare la conclusione».

Una grande prova l'ha poi fornita il portiere Osigwe: «Complimenti a lui, al suo esordio ha dato sicurezza alla squadra, un'ottima prova la sua. Ha un ruolo ben preciso nella squadra, è il numero due. I ruoli in questo momento sono attribuiti. Peccato per il gol preso... Guerrero? Mi ha sorpreso in positivo. È molto umile, si è messo subito a disposizione della squadra. Oggi ha fatto un bella partita, come tutti gli altri».

Ti-press (Samuel Golay)