Lo svedese costa caro, Milan avvisato

MILANO - Con Ibrahimovic in rosa il Milan ha cambiato marcia. Ha accelerato e firmato un finale di campionato da protagonista.

Con Ibrahimovic in rosa il Milan spera di poter vivere una stagione, la prossima, ricca di soddisfazioni. Ma trattenere lo svedese non sarà facile per il Diavolo che pure, per continuare un matrimonio fruttuoso, si è spinto a offrire un contratto annuale da 6’000’000 di euro. 5’000’000 di fisso più 1’000’000 di bonus. Se accettata, ai rossoneri la firma sarebbe costata - contando le tasse -12’000’000 totali. Non abbastanza per l’attaccante il quale, attraverso il solito esigentissimo Mino Raiola, ha chiesto ben 7’500’000 annui.

Spendere 15’000’000 (tasse comprese) per un 39enne ha senso? Tenuto conto dei risultati ottenuti, il Milan sembra con le spalle al muro. Se poi si considera che con Raiola, in futuro, la società dovrà trattare anche i rinnovi di Donnarumma e Romagnoli...

keystone-sda.ch (Spada)