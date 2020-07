Lugano, che beffa: il Basilea trova il 4-4 al 94'

La sfida fra Basilea e Lugano - valida per la 34esima giornata di Super League - è terminata 4-4, ma per i bianconeri ha il sapore di una vera e propria beffa. Fino al 94' infatti il punteggio era sul 4-3 in favore di Sabbatini e compagni, che sono capitolati in virtù della segnatura all'ultimo respiro realizzata da Arthur Cabral. A causa di questo risultato rocambolesco i ticinesi non hanno di conseguenza ancora raggiunto la salvezza matematica a due turni dal termine.

Il primo tempo è stato ricco di colpi di scena e di reti. Dopo soltanto 6' di gioco Lovric ha aperto le marcature per gli ospiti, ma nel giro di 3' i padroni di casa hanno ribaltato il risultato. Dapprima Ademi ha rimesso immediatamente il punteggio in parità (7'), dopodiché Frei ha regalato ai suoi il 2-1 al 10'. Il risultato non è più cambiato fino al 41' momento in cui Jefferson ha siglato il 2-2. Trovato il pareggio la truppa di Jacobacci si è addirittura portata sul 3-2 con Kecskes sul finire del tempo (46'). Da segnalare che in entrambe le situazioni l'assist decisivo è stato effettuato da Lovric.

Nella ripresa gli ospiti hanno cercato in tutti i modi di difendere il prezioso vantaggio, riuscendoci fino al 67', momento in cui Ademi ha nuovamente pareggiato i conti. Incassato il 3-3 i bianconeri hanno riprovato a impensierire la retroguardia ospite alla ricerca del nuovo vantaggio, che è arrivato al 79' con Lungoyi. L'assalto finale dei padroni di casa ha infine portato - come detto in precedenza - i frutti sperati, così i ticinesi tornano da Basilea con un punto.

A due giornate dal termine del campionato il Lugano occupa la settima posizione in classifica con 41 punti, otto lunghezze in più della nona piazza del Sion (33), che deve però recuperare una partita. La salvezza è a un passo.

BASILEA - LUGANO 4-4 (2-3)

Reti: 6' Lovric 0-1; 7' Ademi 1-1; 10' Frei 2-1; 41' Jefferson 2-2; 46' Kecskes 2-3; 67' Ademi 3-3; 79' Lungoyi 3-4; 94' Cabral 4-4.

