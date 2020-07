Il Milan frena l'Euro-Atalanta

In occasione della 36esima giornata di Serie A, Milan e Atalanta hanno pareggiato 1-1. Ad aprire le marcature è stato Calhanoglu - autore di una pregevole punizione al 14' - dopodiché ha risposto il solito Zapata al 34', subito dopo un rigore fallito da Malinovskyi (26').

In classifica la compagine bergamasca occupa la seconda posizione con 75 punti, due lunghezze in più dell'Inter (73) e cinque in meno della capolista Juventus (80), con entrambe che devono ancora scendere in campo.

Infine da segnalare il ritorno del Crotone in Serie A dopo due campionati d'assenza. I calabresi, secondi in classifica, hanno superato il Livorno 5-1 e raggiungono così la capolista Benevento nella massima serie.

