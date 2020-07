Lugano, pari al Tourbillon: il Sion resta a -8

SION - Né vinti né vincitori al Tourbillon, dove il Lugano ha ottenuto il quarto pareggio consecutivo impattando 1-1 col Sion.

A caccia di un risultato utile per tenersi a distanza di sicurezza almeno dai vallesani - sugli altri campi da segnalare i successi di Thun (2-1 sul San Gallo) e Xamax (1-2 a Lucerna) -, i bianconeri hanno saputo sbloccare l'incontro ma hanno mancato il possibile colpo del ko.

Dopo un avvio propositivo dei padroni di casa (occasioni per Grgic e Uldrikis), il Lugano ha trovato la via del gol con Gerndt. Lucido e preciso al termine di una ripartenza, lo svedese ha firmato l'1-0 al 17' con un sinistro chirurgico dal limite dell'area. Al 32' ecco l'occasionissima per volare sul 2-0, con Maric si è però fatto ipnotizzare da Fickentscher fallendo un rigore concesso per fallo di Abdellaoui.

Nella ripresa, dopo una rete giustamente annullata a Maric per fuorigioco, il Sion ha pareggiato i conti grazie a Grgic, che al 61' ha trafitto Baumann con un destro incrociato non irresistibile. Poco dopo il portiere bianconero si è però prontamente riscattato con un intervento su Kasami.

Nel finale, nonostante alcune occasioni a tinte soprattutto bianconere (insidiosi Lavanchy e Holender; intervento dubbio su Janga in area di rigore), il risultato non è più cambiato.

In classifica gli uomini di Jacobacci si portano a quota 37 punti, sinonimo di settimo posto a +5 sul Thun. Il Sion è penultimo con 29 e ha una partita da recuperare, mentre lo Xamax - nonostante la vittoria odierna - resta sul fondo con 27.

SION - LUGANO 1-1 (0-1)

Reti: 17’ Gerndt 0-1, 61’ Grgic 1-1.

LUGANO. Baumann, Lavanchy, Kecskes, Maric, Daprelà, Yao, Guidotti (80’ Macek), Custodio, Lovric (74’ Covilo), Janga, Gerndt (46’ Holender).

keystone-sda.ch (LAURENT GILLIERON)