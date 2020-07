Çalhanoglu superstar e il Milan vola

MILANO - Con una rete e due assist, Hakan Çalhanoglu ha segnato indelebilmente il successo del Milan sul Parma. Al termine di un primo tempo difficile per i suoi (vantaggio dei Ducali con Kurtic), il turco è infatti salito in cattedra firmando la pesantissima rimonta. Il 26enne ha fornito gli assist per i gol di Kessie e Romagnoli, prima di decidere di entrare personalmente nel tabellino dei marcatori a un quarto d’ora dalla fine.

I tre punti conquistati hanno permesso al Diavolo di acciuffare il Napoli - fermato sull’1-1 a Bologna - al sesto posto della graduatoria, l’ultimo buono per staccare il biglietto per la prossima Europa League. Importante, in Serie A, è stata pure la vittoria colta dalla Sampdoria sul Cagliari. Il 3-0 finale ha avvicinato i blucerchiati alla salvezza.

keystone-sda.ch / STR (Riccardo De Luca)