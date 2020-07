Il Lugano nella tana dell' YB: nel gruppo c'è consapevolezza

La 28esima giornata di Super League prevede la trasferta bernese per il Lugano: domenica i bianconeri se la vedranno contro l'YB.

Non sarà un'impresa semplice per la truppa di Jacobacci. La sfida è ostica, anche se la formazione ticinese è reduce dall'importante successo ottenuto soltanto qualche giorno fa a Cornaredo con il Basilea (2-1). Il morale in squadra è dunque alto e anche le cosiddette seconde linee svolgono appieno i rispettivi compiti appena vengono chiamate in causa. Contro i renani sono per esempio stati decisivi gli ingressi di Gerndt e Holender, entrambi a segno, ma anche del giovane Guidotti, che ha svolto al meglio il suo lavoro.

Complice anche la squalifica che aveva rimediato Sabbatini a Ginevra, nelle ultime quattro uscite – in cui il gruppo ha conquistato 7 punti su 12 a disposizione – il mister bianconero ha avuto modo di provare diversi moduli tecnico-tattici e con differenti interpreti. Le risposte sono finora state positive: la squadra è solida, equilibrata ed è anche diventata cinica sotto porta. Per questo motivo, con la stessa grinta e determinazione messe in campo ultimamente, non dovrebbe essere così utopico sorprendere i bernesi a casa loro.

Una vittoria non permetterebbe soltanto al Lugano di avvicinarsi ai piani alti della classifica, ma anche di prendere completamente fiducia nei propri mezzi e di guardare agli ultimi incontri di campionato con un certo ottimismo. Giovedì inoltre i bianconeri, dopo Basilea e YB, completeranno il “trittico” settimanale contro la capolista San Gallo (ore 20.30).

Infine da segnalare che ieri sera il Lucerna di Celestini ha espugnato il Tourbillon (2-0), inguaiando oltre modo il Sion di Tramezzani. Per gli svizzero centrali a segno Ndiaye e Schurpf.

keystone-sda.ch (DAVIDE AGOSTA)