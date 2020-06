Approvato il piano B: sì a playoff e playout

ROMA - In attesa della ripresa del campionato - fissata per il 20 giugno - in Italia sono state ufficializzate le linee guida in caso di un nuovo stop forzato e dell'inevitabile passaggio a un "piano B" (o addirittura "C").

Il Consiglio della Figc, riunitosi a Roma, ha deciso di adottare la formula che prevede playoff e playout - con format ancora da definire - in caso di interruzione del campionato per cause di forza maggiore.

Playoff e playout si giocheranno solo se lo stop dovesse arrivare entro il 10-15 luglio. In caso contrario, in assenza dei tempi tecnici per giocare e andare oltre, si procederebbe con l'algoritmo per cristallizzare la classifica, ma senza l'assegnazione dello scudetto.