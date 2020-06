Operazione fatta per Don Balón

BARCELLONA - Leo Messi non chiuderà la carriera a Barcellona. Già questa estate cambierà anzi casacca e campionato, trovando casa a Liverpool. Tragitto inverso lo farà invece Momo Salah.

È questa la bomba lanciata da Don Balón, che in un tranquillo sabato di giugno ha raccontato uno scambio per certi versi difficile da credere. Eppure dalla Spagna non si sono rifugiati nel “condizionale”, puntando invece sull’uso di un ben più rischioso “futuro”. I media iberici hanno raccontato della fine della storia d’amore tra la Pulce e i blaugrana. Hanno raccontato della voglia dell’argentino di giocare per mister Klopp e della scelta dei Reds di privarsi del campione egiziano pur di arrivare a Leo. Si arrivasse davvero alle firme, l’operazione passerebbe di diritto alla storia come una delle più sorprendenti nel calcio moderno.

keystone-sda.ch/STF (WILL OLIVER)