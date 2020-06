Lancio di sassi contro il pullman del Benfica di Seferovic: due giocatori all'ospedale

LISBONA - Notte di paura per il Benfica. A margine della gara interna contro il Tondela - valida per il 25esimo turno del massimo campionato portoghese e terminata senza reti - il pullman della squadra è stato oggetto di lancio di sassi da parte di alcuni tifosi (se così si possono chiamare). Ad avere la peggio sono stati i calciatori Weigl e Zivkovic, ospedalizzati in via precauzionale.

Il club lusitano si è espresso così in una nota apparsa sul proprio sito: "Garantiamo la massima collaborazione con le autorità, alle quali viene chiesto il massimo impegno al fine d'identificare i trasgressori responsabili di tali atti criminali".