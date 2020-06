Covid-19, il Sion si allena senza il mister

Lunedì 1 giugno, giorno della ripresa degli allenamenti, in casa Sion è stato anche sinonimo di test e tamponi per il Covid-19.

Su 50 test effettuati, 45 sono risultati negativi. Per cinque elementi, tra cui l'allenatore Ricardo Dionisio Pereira, l'esito è invece stato positivo. Il tecnico, al pari di altri due membri dello staff e due giocatori della U21, è dunque entrato in contatto con il virus nelle ultime settimane, pur senza presentare sintomi.

Per i 5 elementi interessati - che ovviamente non hanno preso parte alla seduta d'allenamento odierna - sono previsti controlli supplementari in via precauzionale.