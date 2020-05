Nei giorni scorsi Troy Deeney, attaccante e capitano del Watford, aveva inizialmente rifiutato di riprendere gli allenamenti collettivi, per non mettere a rischio la salute del figlio di cinque mesi, nato prematuro e con problemi respiratori. Da quel momento però - a causa della sua scelta - è stato bersagliato d'insulti da parte dei tifosi.

«In un periodo in cui il mondo sta vivendo una situazione paradossale e delicata, sono riusciti a insultare sia me che mia moglie in maniera davvero pesante», ha raccontato a "CNN Sport". «Abbiamo ricevuto dei messaggi scandalosi e sono state scritte delle grandi cattiverie soprattutto su mio figlio come: "Spero che tuo figlio prenda il coronavirus", e questo è stato l'aspetto più difficile per me(...). Oltre a ciò camminando per strada alcune persone mi hanno detto che se possono lavorare loro, devo farlo anche io. Per fortuna altri hanno anche apprezzato che io abbia messo la mia famiglia davanti ai soldi, significa che ho fatto anche qualcosa di positivo(...)».

La Premier League potrebbe ricominciare il prossimo 12 giugno e anche Deeney - dopo aver ricevuto rassicurazioni in merito dal vice Chief Medical Officer del Governo inglese, Jonathan Van-Tam - ha deciso di tornare a lavorare insieme ai suoi compagni.

Keystone, archivio