«Ci trattano come dei ratti da laboratorio»

Il neo difensore del Newcastle - Danny Rose - non è per niente favorevole a una prossima ripresa della Premier League. Il 29enne si unisce così a quella cerchia di giocatori che vorrebbero la sospensione del campionato e non ha utilizzato giri di parole per far comprendere il proprio stato d'animo.

«Le persone spingono per riprendere il campionato e ci trattano come se fossimo dei porcellini d'india o dei ratti da laboratorio(...)», ha dichiarato in un "podcast" l'ex calciatore degli Spurs (dal 2013 al 2020). «Mi chiedo se valga davvero la pena rischiare la salute per far divertire la gente(...). Onestamente non desidero proprio essere implicato in questo genere di situazioni(...)».