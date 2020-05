Chiasso: Donati è il nuovo amministratore unico al posto di Bignotti

Nella giornata odierna - martedì 12 maggio - il Chiasso ha cambiato guida "giuridica". Da quanto si evince dall'estratto del Registro di Commercio del Canton Ticino - pubblicato su "ilmiochiasso.ch" - il fiduciario Brunello Donati subentra a Nicola Bignotti in qualità di Amministratore unico del club rossoblù. Questo avvicendamento potrebbe essere ricondotto ai cambiamenti in atto in questi giorni che vedrebbero Pablo Bentancur a un passo dall'acquisizione della società momò.

Donati - residente a Ponte Capriasca - è riconducibile all'attività della Fiduciaria e Immobiliare Talenture SA di Lugano e in passato fu coinvolto - suo malgrado - in un mezzo scandalo in cui fu implicato anche l'ex agente dello spettacolo Lele Mora.

Dal canto suo Nicola Bignotti rimane il numero 1 del club ma non più con la funzione di amministratore bensì tornando alle origini di Direttore, mantenendo in ogni caso la firma individuale.