Rabiot è contro al taglio-stipendi e (per ora) non vuole tornare alla Juve

Stando al quotidiano italiano "La Stampa", il centrocampista francese della Juventus Adrien Rabiot rifiuterebbe di rientrare a Torino per partecipare agli allenamenti facoltativi della sua squadra.

L'ex giocatore del PSG sarebbe in disaccordo con la politica adottata dal club riguardante il taglio dei salari, messa in atto a causa della pandemia legata al coronavirus.

Ricordiamo che a fine marzo la Vecchia Signora aveva "ritoccato" verso il basso quattro mensilità degli stipendi di ogni giocatore in rosa - per un totale di 90 milioni di euro - di modo da non aggravare il bilancio dell'esercizio attuale.

Per la cronaca Rabiot, giunto a Torino la scorsa estate, ha firmato un contratto quadriennale a 7 milioni netti a stagione, più un bonus alla firma di 10 milioni in commissioni in favore della madre/agente.