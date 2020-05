«Prima di morire voglio tornarci»

LONDRA - Certi amori non finiscono mai, o almeno non così facilmente. Nonostante l’esonero dopo oltre 5 stagioni condite anche da cavalcate entusiasmanti, Mauricio Pochettino è restato legatissimo al Tottenham e un giorno spera di tornarci.

«Non so se accadrà tra 5 o 10 anni, ma prima di morire voglio essere di nuovo l’allenatore del Tottenham - ha spiegato il tecnico a “BT Sports” - Mi piacerebbe vincere anche un solo titolo, perché voglio capire cosa significhi farlo con gli Spurs».

Il sogno del manager argentino, che col Tottenham ha sfiorato la Premier e pure la Champions League (finale persa nel 2019), è quello di chiudere il cerchio e lasciare un segno davvero indelebile. «È stato un viaggio splendido in quel club, terminato come nessuno avrebbe voluto. Dentro di me so che le nostre strade si incroceranno di nuovo. Abbiamo sfiorato sia la Premier che la Champions, ci siamo fermati sul più bello e ovviamente voglio riscattarmi. Un giorno vorrei tornare, perché il club e i suoi tifosi sono speciali».

Keystone/archivio